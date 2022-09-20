Князья и княгини XIX века встретят гостей новой театрализованной экскурсии в усадьбе в Одинцове | 360°

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Князья и княгини XIX века встретят гостей новой театрализованной экскурсии в усадьбе в Одинцове

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Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина (Одинцовский округ) пригласил жителей Подмосковья на премьеру «В гостях у князей Голицыных». Эта необычная экскурсия позволит заглянуть в давно минувшую эпоху дворцовых тайн, князей и их прекрасных дам.

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Гостей экскурсии встретят персонажи владельцев усадьбы из XIX века. Они познакомят с семейными преданиями, расскажут об истории этого места. Посетителей ждет аудиенция у самой царицы Марии Григорьевны Годуновой. А влиятельная княгиня Наталья Петровна Голицына, прообраз старой графини из пушкинской «Пиковой дамы», даст совет, как преуспеть в жизни.

Начало экскурсии — 25 сентября в 13:00. Билеты, в том числе по «Пушкинской карте», можно приобрести на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что обо всех культурных событиях региона можно узнавать на welcome.mosreg.ru. Ежедневно там обновляется афиша концертов, фестивалей, выставок и других интересных мероприятий.

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