Спектакль театра «ФЭСТ» в Мытищах помог найти доноров костного мозга

В мытищинском театре «ФЭСТ» состоялся первый спектакль «Взломанный», на который зрители попали с помощью «Пушкинской карты». Ее могут оформить молодые люди в возрасте 14-22 лет, чтобы бесплатно посещать культурные мероприятия. На каждую карту начислено три тысячи рублей.

Как сообщил «360» режиссер театра Андрей Соколов, в дальнейшем на все репертуарные спектакли можно будет попасть по «Пушкинской карте».

В моноспектакле «Взломанный» рассказана история видеоблогера, который вспоминает разные моменты своей жизни. Затрагиваются также социально значимые проблемы. В частности, нехватка доноров костного мозга для смертельно больных людей.

«Независимо от того, как пройдет спектакль, что произойдет. У нас сегодня есть шанс, что мы можем вместе спасти чью-то жизнь, и от этого очень ответственно и очень тепло на душе», — сказал актер театра «ФЭСТ» Игорь Сетдеков.

После премьеры спектакля со зрителями поговорили врачи и сотрудник Русфонда. Желающие смогли сдать тест ДНК, чтобы стать потенциальным донором костного мозга.

Власти Московской области намерены выделить на программу «Культура Подмосковья» более 5,6 миллиарда рублей. По словам члена профильного комитета Мособлдумы Олега Рожнова, по сравнению с прошлым годом финансирование вырастет на 700 миллионов рублей.