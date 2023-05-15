Подмосковье 15 мая 2023, 13:11 Премьера спектакля «Собака на сене» состоялась в Московском Губернском театре Московский Губернский театр

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Московский Губернский театр представил 13 и 14 мая комедию Лопе де Вега «Собака на сене» в постановке Александра Коручекова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Художественный руководитель театра Сергей Безруков заявил, что давно был знаком с Александром Коручековым. Художники долго выбирали материал. Для Безрукова важно, что Коручеков работает не только как режиссер, но и как педагог.

«В этом смысле у нас получился уникальный опыт в этом сезоне. Я рад, что в нашем репертуаре появился такой спектакль — это ярко и стильно», — отметил худрук.

В следующий раз спектакль покажут 11 июня и 2 июля. Уже 31 мая в 19:00 оpen-air версию «Собаки на сене» представят на открытии V Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» в культурном центре «Усадьба Кривякино» в Воскресенске. Там презентуют отрывки постановки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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