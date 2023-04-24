24 апреля 2023, 03:20
Премьера спектакля с актрисой Екатериной Гусевой прошла в Подольске
В Подольском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Имя для звезды» режиссера Владимира Абашкина. Главную роль в нем исполнила его супруга — актриса Екатерина Гусева.
«Мне очень понравилось. То, что я сейчас увидел, — это по-настоящему хорошо. Очень интересная работа режиссера, композитора, актеры блистательные. Это талантливо», — заявил народный артист СССР, артист балета и балетмейстер Михаил Лавровский.
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Зрительницы из Москвы и Подмосковья Светлана Осипова и Ольга Цуприкова назвали игру актеров замечательной.
Пьесу поставили по мотивам произведения «Безымянная звезда» Михаила Себастьяна. В новой постановке изменилось не только название, но и финал.
«Это такое счастье, что зрители и плачут, и смеются, и уходят счастливыми после спектакля. И это самое главное, что удалось воплотить. В пьесе этого нет. Этого нет в фильме. И такая вот тоска беспросветная, к сожалению. Нам удалось это победить», — поделилась после премьеры Екатерина Гусева.
Супруги рассказали, что идея совместной работы возникла много лет назад, когда Владимир Абашкин закончил Щукинское училище.
«Наконец-то довелось поработать с супругой на сцене, дождался», — поделился Владимир Абашкин.
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