Подмосковье 24 апреля 2023, 03:20 Премьера спектакля с актрисой Екатериной Гусевой прошла в Подольске Мария Андрюхина

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В Подольском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Имя для звезды» режиссера Владимира Абашкина. Главную роль в нем исполнила его супруга — актриса Екатерина Гусева.

«Мне очень понравилось. То, что я сейчас увидел, — это по-настоящему хорошо. Очень интересная работа режиссера, композитора, актеры блистательные. Это талантливо», — заявил народный артист СССР, артист балета и балетмейстер Михаил Лавровский.

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Зрительницы из Москвы и Подмосковья Светлана Осипова и Ольга Цуприкова назвали игру актеров замечательной.

Пьесу поставили по мотивам произведения «Безымянная звезда» Михаила Себастьяна. В новой постановке изменилось не только название, но и финал.

«Это такое счастье, что зрители и плачут, и смеются, и уходят счастливыми после спектакля. И это самое главное, что удалось воплотить. В пьесе этого нет. Этого нет в фильме. И такая вот тоска беспросветная, к сожалению. Нам удалось это победить», — поделилась после премьеры Екатерина Гусева.

Супруги рассказали, что идея совместной работы возникла много лет назад, когда Владимир Абашкин закончил Щукинское училище.

«Наконец-то довелось поработать с супругой на сцене, дождался», — поделился Владимир Абашкин.

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