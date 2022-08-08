Премьера спектакля «Мой Гамлет» состоялась в Рузе

В Рузском городском округе прошла громкая премьера. Там показали новый спектакль «Мой Гамлет», который представил фонд «Мастерская Тани Стрельбицкой» совместно с парк-отелем «Актер-Руза». На премьеру пришли многие именитые гости, в том числе сотрудники администрации президента России, представители правительства и Госдумы.

Премьерный показ прошел в рамках проекта «Быть!». Кроме самого спектакля, открыла свои двери новая выставка «Русский Гамлет», на которой показали фото спектаклей и актеров, игравших Гамлета в XIX и XX веках. Например, Михаила Барышникова, Мариса Лиепы, Константина Райкина. Чтобы провести такую уникальную выставку, фонд «Мастерская Тани Стрельбицкой» 22 июня заключил договор с Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина на право показа. Также в рамках проекта были представлены картины самого режиссера Тани Стрельбицкой на тему Гамлета, которые стали частью художественного представления.

На сцену перед зрителями Рузы вышли актеры ведущих московских театров. В том числе Николай Каракаш, актер театра и кино, Стас Мотырев, ведущий актер Театра Романа Виктюка, Лана Крымова, актриса Театра Армена Джигарханяна, Дмитрий Саврасов-Перельман, актер музыкального театра и кино, лауреат международных конкурсов, лауреат стипендии президента РФ, Агата Кумызова, ученица Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца «Гжель», Петр Рябов, актер театра и кино.

«Я долго искала и нашла это здание. Дом, где дремлющие затихшие стены шептали мне на ухо: „Мы живы“. Где время безжалостно и величественно отражается своими морщинами на всем, что сотворил человек. Этот дом ждал моего „Гамлета“. Гамлету быть именно здесь!» — рассказала Таня Стрельбицкая.

Площадку для проведения проекта «Быть!» предоставило руководство парк-отеля «Актер-Руза». Там планируют сделать бывший кинотеатр на территории отеля новой точкой культурного притяжения в Подмосковье.