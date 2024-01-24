Подмосковье 24 января 2024, 17:58 Премьера спектакля «Эта любовь. Дневник Евы» прошла во Дворце культуры в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В химкинском Дворце культуры «Родина» состоялась премьера танцевально-драматического спектакля «Эта любовь. Дневник Евы». Артисты студии театра и танца «ТЕТА» передали историю героев с помощью актерской игры и хореографии.

Основой для спектакля стали произведения Марка Твена «Дневник Евы» и «Дневник Адама». Постановка сочетает в себе хореографический танец, стильную музыку и увлекательный сюжет. Зрители стали свидетелями трогательной любовной истории первых людей — Адама и Евы, чьи мысли запечатлены в дневниках Марка Твена.

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«В рамках программы „Культура Подмосковья“ во Дворце культуры „Родина“ регулярно проходят мероприятия для горожан, в том числе концерты, театральные и танцевальные представления. Театр каждый год становится все более популярным видом полезного досуга. Депутаты химкинского Совета всегда готовы оказать поддержку подобным проектам, направленным на культурное просвещение и интеллектуальный отдых», — отметила депутат Совета депутатов Татьяна Кавторева.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

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