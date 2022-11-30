Подмосковье 30 ноября 2022, 10:28 Премьера спектакля «Деревенская история» прошла в Шатуре

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В Шатуре ко Дню матери театр «На селе» представил свою новую постановку. Спектакль «Деревенская история» — история любовного многоугольника, в центре которого четырежды побывавшая замужем героиня по имени Любовь.

Три бывших супруга Любови примчались к ней в деревню после ее телеграммы с просьбой выручить из беды. Оказалось, что она поссорилась со своим четвертым супругом, который работает местным участковым. Семейному счастью грозит развод. В битву за сердце Любови вступают бывшие мужья.

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«Женщина достаточно любвеобильная, но с мужьями по той или иной причине рассталась. Четвертый муж тоже пытается сбежать, и потом они вдруг встречаются у ее крыльца. Вот на этом такая завязочка. Но все очень прилично, можете не сомневаться», — рассказала руководитель народного коллектива театра «На селе» Людмила Голованова.

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В постановке много юмора и казусных ситуаций. В конце спектакля каждый из героев находит свое счастье. Развод отменяется — назначена дата сразу трех свадеб.

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