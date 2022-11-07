Премьеру спектакля «Человек в футляре» покажут в Московском областном театре кукол 11 ноября | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 20:25 Премьеру спектакля «Человек в футляре» покажут в Московском областном театре кукол 11 ноября

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Московский областной театр кукол представляет премьеру спектакля «Человек в футляре». Она состоится 11 ноября. Постановка будет посвящена не только одноименному известному рассказу Чехова, но и еще 14 другим его же произведениям.

Речь в спектакле будет идти об уязвимости, незащищенности, хрупкости внутреннего мира человека. О том, как именно можно себя оградить от сложного и часто давящего окружающего мира, который может просто раздавить, разрушить, какой футляр в таком случае нужно создать, чтобы спрятать свои страхи, беды и переживания.

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Но ведь может возникнуть и ситуация, в которой футляр создать просто не получается. Тогда можно просто окружить себя защитной оболочкой из правил и предписаний. Если точно и четко им следовать, то ничего плохого произойти просто не может. Вопросом станет лишь то, стоит ли действительно ограждаться от всех людей, от всех светлых к ним чувств, чтобы никогда больше не было больно. Жить так действительно можно, но нужно ли — именно об этом спрашивают авторы постановки.

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