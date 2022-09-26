Премьера романтической комедии «Шестой этаж» состоялась в театре Ногинска | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 17:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Премьера романтической комедии «Шестой этаж» состоялась в театре Ногинска

Читать 360tv в

Важное событие для любителей театра прошло в Ногинске Богородского округа. Там в Московском областном театре драмы и комедии состоялась премьера спектакля «Шестой этаж». Это добрая романтическая комедия, в которой при этом бушуют нешуточные страсти. Она рассказывает о том, что происходит на шестом этаже одного из домов в съемных комнатах.

Каждый из жильцов доходного дома мечтает обрести для себя любовь и счастье. Даже если некоторые из героев — мошенники. Другие просто неудачники, а один герой даже является талантливым художником. Все они живут здесь уже много лет и близко знакомы, у них практически нет тайн от своих соседей. Люди на шестом этаже периодически вступают в перепалки и даже драки, но при любой трудной ситуации оказывают друг другу поддержку.

Реклама

Спектакль поставлен очень живо, у зрителей есть возможность полностью погрузиться в происходящее.

Реклама

«У этого названия огромная история: в сороковые-пятидесятые годы 20 века здесь в театре шел спектакль „Шестой этаж“. И когда мы начинали работу, я с самого начала сказал, что мы будем соединять традиции и разные времена, поэтому мы и вернулись к названию, которое было чрезвычайно популярно в России — во всем мире», — рассказал Михаил Чумаченко, режиссер спектакля.

Скоро спектакль представят зрителям еще раз. Он пройдет 2 октября в 18:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каким образом можно получить всю информацию о самых интересных событиях в регионе онлайн.

0 0 0 0 0 0