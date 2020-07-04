3 и 4 июля на базе конно-спортивного комплекса «Отрада» в Красногорске прошло первенство Московской области по конному спорту «Отрада Endurance Cup — 2020». Это первые в стране соревнования по конному спорту после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщила в субботу вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Сегодня большое событие. Эти соревнования — первые соревнования в России по конному спорту после пандемии. Мы прошлись, пообщались с участниками. Все отмечают, что здесь лучшая конная трасса в России. Губернатор Андрей Воробьев говорит о том, что мы должны развивать туризм. А здесь мы видим дороги и вся инфраструктура очень удобная и комфортная», — отметила Виртуозова.

Состязания на каждой дистанции прошли день в день с массовым стартом всех наездников. Дистанции от 40 до 160 километров поделили на этапы: например, 80 километров прошли в четыре этапа по 20 километров, а 40 километров поделили на два по 20.

После каждого этапа лошадей обязательно осматривали опытные ветеринары. Они измеряли пульс, перистальтику, осматривали мускулатуру и оценивали общее состояние животного. Если оно захромало или устало, пару исключали из соревнований до восстановления.

На «Отрада Endurance Cup — 2020» выступить могли спортсмены любого возраста начиная с 10 лет. Пробеги — дисциплина, в которой всадник обязательно поможет конкуренту, даже если сам может потерять призовую ступень почета.