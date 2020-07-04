Премьера после пандемии. Первенство по конному спорту «Отрада Endurance Cup — 2020» прошло в Подмосковье
«Сегодня большое событие. Эти соревнования — первые соревнования в России по конному спорту после пандемии. Мы прошлись, пообщались с участниками. Все отмечают, что здесь лучшая конная трасса в России. Губернатор Андрей Воробьев говорит о том, что мы должны развивать туризм. А здесь мы видим дороги и вся инфраструктура очень удобная и комфортная», — отметила Виртуозова.
Состязания на каждой дистанции прошли день в день с массовым стартом всех наездников. Дистанции от 40 до 160 километров поделили на этапы: например, 80 километров прошли в четыре этапа по 20 километров, а 40 километров поделили на два по 20.
После каждого этапа лошадей обязательно осматривали опытные ветеринары. Они измеряли пульс, перистальтику, осматривали мускулатуру и оценивали общее состояние животного. Если оно захромало или устало, пару исключали из соревнований до восстановления.
На «Отрада Endurance Cup — 2020» выступить могли спортсмены любого возраста начиная с 10 лет. Пробеги — дисциплина, в которой всадник обязательно поможет конкуренту, даже если сам может потерять призовую ступень почета.