Подмосковье 25 февраля 2024, 15:35 Премьера показа комедии «Шукшинские рассказы» собрала более 200 зрителей в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

На сцене драматического театра «Наш дом» в Химках состоялась премьера комедийного спектакля «Шукшинские рассказы». Постановку посетили более 200 зрителей, включая химчан и гостей округа.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Режиссер-постановщик Сергей Метелкин представил на большой сцене театра зрителям пьесу по мотивам произведений Василия Шукшина. В ней звучали веселые музыкальные зарисовки о человеческих историях, где каждый герой по-своему справлялся со своей проблемой.

Реклама

Театр «Наш дом» уже показал более 30 спектаклей с начала года. Около трех тысяч ценителей искусства стали гостями большой и малой сцен театра.

В этом году на большой сцене театра покажут еще две премьеры: детский спектакль-сказка «Русалочка» и взрослая комедия положений Майкла Фрейна «Шум за сценой». Их показ пройдет в сентябре и октябре этого года. Кроме того, 22 и 24 марта на Малой сцене театра состоится дебют комедии «Калека с острова Инишмаан». Билеты можно приобрести на официальном сайте театра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».