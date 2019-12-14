Спектакль с душой. Премьера мюзикла «Питер Пэн» состоится в Подмосковном ТЮЗе 14 декабря

В Московском областном театре юного зрителя состоялся закрытый показ мюзикла «Питер Пэн». Премьера сказки о мальчике, который не хотел взрослеть, пройдет в театре 14 декабря.

Источник фото: телеканал «360»

Актеры, исполняющие роли в спектакле, рассказали, чем мюзикл удивит зрителей. «Каждому человеку будет на что обратить внимание. Для кого-то будет важно ответить для себя на вопросы философские, а кто-то увидит очень интеллигентных и красивых русалочек», — уточнила Ксения Попович, актриса МГОТЮЗа.

Актеры в спектакле участвуют очень разные. Например, на роль глухонемой феи режиссер-постановщик выбрал неслышащую артистку. И Елена Щелкунова работы в мюзикле не испугалась.

«Я чувствую вибрации пола, ритм воспринимаю, опять боковым зрением вижу, что делают актеры. Мимикой. Это все помогает», — отметила Елена Щелкунова, актриса театра «Недослов».

Источник фото: телеканал «360»

Главное в Московском областном ТЮЗе, по словам самих актеров, это труппа. «Здесь по-настоящему все друг друга любят и уважают. Конечно, бывает всякое, как и в любой семье, но в этом смысле я очень рад, что у нас в театре мы все друзья», — поделился Алексей Рыжков, актер МГОТЮЗа.

Режиссер-постановщик Алексей Франдетти рассказал, что долго мечтал поставить «Питера Пэна». Для него эта сказка — не очередная работа, а нечто большее. «С мыслью об этом спектакле я живу уже 32 года», — подчеркнул Алексей Франдетти.

Он добавил, что история Питера Пэна запала ему в душу. У режиссера даже есть татуировка с главным героем сказки.

Источник фото: телеканал «360»

Похоже, что семейная атмосфера и эта постановка объединили неслучайных людей. Ведь и для художественного руководителя театра Нонны Гришаевой роль маленькой Вэнди — первая, сыгранная ею в 10 лет. А в этом мюзикле актриса играет уже повзрослевшую Вэнди.

«Моя сверхзадача — сдержать свои эмоции и не расплакаться в финале, иначе я не смогу петь. До сих пор это не получалось. Не знаю, как будет сегодня. Слишком дорога для меня эта история», — отметила Нонна Гришаева, заслуженная артистка РФ, художественный руководитель МГОТЮЗа.

Источник фото: телеканал «360»

Высоко оценила постановку и советник губернатора Московской области Нармин Ширалиева.

«Это действительно постановка, в которую вложено много сил, средств, энергетических усилий. И мы очень хотим, чтобы это была такая премьера, на которую не попасть, на которую бы ломились зрители здесь у нас в ТЮЗе», — сказала Нармин Ширалиева.

К слову, все билеты на декабрьские показы уже раскуплены. Окунуться в атмосферу недетской, но такой доброй и душевной сказки, можно еще в следующем году.