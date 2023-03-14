Подмосковье 14 марта 2023, 09:40 Премьера комедийного спектакля о любви и придворных интригах состоялась на сцене театра в Щелкове

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Премьера спектакля «Стакан воды или причины и следствия» состоялась в Щелковском театре. В основе постановки — английская комедия о любви и придворных интригах Эжена Скриба.

Спектакль по пьесе поставила режиссер Щелковского театра Екатерина Кузина.

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«Подготовка к спектаклю включала в себя несколько этапов. Помимо того, что мы выбрали пьесу, разобрали, прочитали, распределили роли, мы начали думать над декорациями, над костюмами, над эпохой», — поделилась режиссер Щелковского театра Екатерина Кузина.

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Спектакль построен на реальных исторических событиях, в нем политические интриги пересекаются с любовными. В результате судьбы стран, охваченных войной, решают три дамы, увлеченные молодым офицером.

Не обошлась постановка без дуэлей. На сцене развернулась самая настоящая битва, которую поставил педагог по фехтованию Павел Фролов.

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