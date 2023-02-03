Подмосковье 03 февраля 2023, 14:23 Премьера комедии «Женитьба. Почти по Гоголю» состоится в Московском Губернском театре 16 февраля

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Вторая премьера сезона состоится 16 февраля в Московском Губернском театре. Это будет комедия по пьесе современного драматурга Андрея Ларионова «Женитьба. Почти по Гоголю».

Веселую пьесу заказали специально для артистов Московского Губернского театра старшего возраста. Спектакль позволит им раскрыться и сыграть главные роли. Комедию зрители смогут впервые увидеть 16 февраля.

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Это история про героя преклонных лет, которого надумал женить собственный внук. Вот только персонаж крайне нерешителен, что заставляет понервничать сразу трех потенциальных невест. В борьбе за счастье на сцене сойдутся женщина-терапевт, женщина-повар и просто женщина, зато с гибким характером.

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«Пьеса написана по мотивам „Женитьбы“ Гоголя, и для меня было важно, чтобы Гоголь присутствовал на сцене зримо и незримо. Это спектакль о том, что дороже всего, — душевная теплота, искренность и любовь», — отметил художественный руководитель театра Сергей Безруков.

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