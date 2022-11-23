Подмосковье 23 ноября 2022, 09:40 Премьера юмористического спектакля по пьесе Вампилова состоялась в Щелкове

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Юмористический спектакль представил зрителям режиссер Щелковского театра Николай Исаков. В его основу легла пьеса Александра Вампилова «Провинциальные анекдоты».

Действие спектакля происходит в гостинице «Тайга» в глубине страны, где вместе вынуждены жить гости разных сословий и рангов. Естественно, с постояльцами происходят комичные истории из-за непростых взаимоотношений.

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«Собственно говоря, Александр Вампилов собрал в своем произведении практически все стереотипы человеческих сущностей, которые соприкасаются, как в классике советского кино, в одном номере», — рассказал режиссер Щелковского театра Николай Исаков.

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Подготовку к премьере начали еще летом. Актеры проводили репетиции и читки прямо во дворе театра.

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