Премьера иммерсивного спектакля о женской любви состоялась в Ногинске | 360°

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Премьера иммерсивного спектакля о женской любви состоялась в Ногинске

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Удивление, восторг, слезы. Аплодисменты публики заполняют весь зал и можно однозначно сказать — эксперимент молодого режиссера удался. Зритель принял новую постановку.

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«Наверное, это какая-то искренняя попытка разобраться в такой разной женской любви. Что я имею в виду, когда говорю „разной“? Это, например, любовь матери к сыну, первая любовь, любовь сестры к брату», — рассуждает режиссер-постановщик спектакля «Трикинг» Иван Чумаченко.

Спектакль иммерсивный — герои постановки приглашают публику стать частью театрального действия, прожить все события вместе.

«Трикинг» — это экспериментальная постановка. Тут не один спектакль, а сразу три. Три рассказа, каждый в своем жанре, со своей музыкой и атмосферой. Однако все истории объединены одним автором, который размышляет о чувствах, знакомых каждому. Более того, трикинг — это еще и молодой вид спорта, который не имеет четких правил и установок. Такую же аналогию проводит и режиссер. В его истории есть только героини, которые принимают судьбоносное решение под влиянием чувств.

«Мы попробовали поиграть со спектром эмоций зрителя, дать ему нечто радостное, позитивное, пугающее и, конечно, мелодраматичное. Чтобы чуть-чуть с нами поплакали», — продолжает Чумаченко.

У зрителей Московского областного театра драмы и комедии еще будет возможность прожить истории «Трикинга» вместе с его героями. Третий премьерный показ состоится совсем скоро, 25 сентября в 19.00.

15 октября начинается новый сезон и в Московском Губернском театре. В этом году труппа подготовила для зрителей четыре премьеры. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что обо всех культурных событиях региона можно узнавать на сайте welcome.mosreg.ru.

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