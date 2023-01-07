Подмосковье 07 января 2023, 13:19 Премьера благотворительного спектакля о Рождестве состоялась в Можайске, несмотря на морозы

Читать 360tv в

Профессиональные актеры и любители рассказали историю Рождества Христова в Можайском культурно-досуговом центре. Сценарий постановки «Рождественский сон» стал литературным дебютом сотрудницы учреждения Ольги Виноградовой.

Морозы не помешали собрать полный зал зрителей. Деньги от продажи билетов пойдут на подарки жителям округа, которые участвуют в СВО.

Реклама

Виноградова рассказала, что искала вдохновение для написания сценария в Библии. Сначала автор сомневалась в своих силах.

Реклама

«Но когда положила перед собой лист бумаги, мысль пошла, ручка сама начала писать. Наверное, благодаря божьей помощи», — заявила Виноградова, которая также сыграла роль бабушки.

Вместе с профессионалами на сцене дебютировали и артисты-любители. Житель Можайска Александр Иванцов исполнил роль одного из пастухов, которым Ангел возвестил о рождении Иисуса Христа. К премьере он готовился несколько дней.

Морозы не помешали собрать полный зал зрителей. Местной жительнице Марине Павловой понравились костюмы и актерская игра, она не скрывала восторга.

Спектакль прошел в рамках благотворительного проекта «Твори добро». В этом году деньги, вырученные от продажи билетов, направят на покупку подарков для земляков-участников спецоперации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».