Премьер Мишустин задал лицеистам физтеха в Долгопрудном задачу, которую они не смогли решить

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин задал учащимся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы задачу, которую те не смогли решить. Одиннадцатиклассники должны были провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя для этого измерительные приборы.

Зайдя в класс к лицеистам, Мишустин вручил букет цветов учителю математики Ольге Браславской. Лицеисты в это время решали задачу, посвященную анализу бизнес-проектов.

«Зачем же в физтехе бизнес-проектами заниматься, ребята? Здесь нужны фундаментальные знания, правильно?» — поинтересовался премьер, добавив, что в современное время в России нужны специалисты на все руки.

После этого он начертил на доске задачу, предложив провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру без измерительных приборов. После этого Мишустин дал время на решение задачи, а сам отправился осмотреть лицей. Но у школьников в итоге так и не вышло найти решение.

Вернувшись в класс, премьер объяснил, как можно было решить эту задачу.

«Конечно, очень важно решать задачи, связанные с бизнесом, и с приложением математических фундаментальных знаний, которыми вы обладаете. Но, мне кажется, в вашем возрасте хорошо бы фундаменталки поднабраться», — заметил Мишустин.

По его мнению, когда ученики будут обладать математическими знаниями, будут знать физику, химию, они смогут решать любые задачи. После этого он пожелал учащимся успехов.