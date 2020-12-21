Прекратить бардак в Сьянах. Глава Домодедово объяснил, почему пещерам нужен жесткий контроль

Безответственность экскурсоводов привела к тому, что восемь детей потерялись в Сьяновских пещерах. Вход туда уже закрыли, территорию решили взять под контроль. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных объяснил «360», почему за пещерами придется следить более тщательно.

Глава городского округа отметил, что вход в пещеры решили закрыть до определения формата их работы. Сейчас там находятся представители управления территориальной безопасности администрации.

У нас много в Подмосковье разных профессиональных сообществ, сообществ по интересам, и у нас нет жесткого стремления все зарегулировать, закрыть или администрировать. Просто есть сообщества, которые умеют обеспечивать вопросы, связанные с безопасностью и порядком на тех территориях, которыми они занимаются Александр Двойных глава городского округа Домодедово.

В качестве примера он привел клуб собаководов, у которого есть большой земельный участок в лесу. По словам главы округа, ему даже тяжело представить, чтобы кто-то из представителей этого сообщества пришел с группой несовершеннолетних детей тренировать бойцовских собак.

«Это просто исключено, потому что высокий уровень ответственности и самоорганизации. Что мы увидели при выезде в Сьяновские пещеры? Во-первых, эта самоорганизация отсутствует. Во-вторых, для каких-то специалистов это становится просто предметом заработка без какой-либо ответственности и соблюдения требований», — заявил Двойных.

Он добавил, что в десяти метрах от входа в пещеры образовалась стихийная свалка. Посетители пещер, поднимаясь на поверхность, выбрасывали мусор там же. При этом недалеко расположена площадка с мусорными контейнерами.

Это все показывает, что пока у этого сообщества нет готовности самоорганизовываться, нести ответственность за то, что происходит и в пещерах, и в плане безопасности. Рядом находится деревня, мы общаемся с жителями. Естественно, их тоже возмущают и такие подходы, и постоянные ночные поисковые операции, и бардак, который происходит вокруг Александр Двойных глава городского округа Домодедово.

Двойных отметил, что потребительский подход не будет поддерживаться. Каждый подобный случай является напоминанием, что такими вопросами необходимо заниматься предметно.

«Я уверен, что мы сможем обеспечить безопасность на территории и больше [не будет] таких случаев, когда десятки родителей со слезами стоят у входа, переживают, ждут и волнуются за детей, а безответственные такие экскурсоводы продолжают так зарабатывать деньги. Они уйдут в прошлое, а мы наведем порядок», — пообещал он.

Глава Домодедова пояснил, что власти будут обсуждать форматы контроля за территорией. Сьяновские пещеры не относятся к туристическим объектам, призванным приносить прибыль. При этом есть возможность сохранить какую-то небольшую часть именно безопасных пещер для маршрутов с профессионалами. Но это возможно только при ответственном настрое сообщества.

Двое взрослых и восемь детей 17 декабря заблудились в Сьяновских пещерах. Спасатели, волонтеры, полицейские и спелеологи отправились на поиски. Найти потерявшихся людей удалось только поздно вечером.

После этого сообщество спелеологов попросило открыть вход в пещеры, ситуацию с пропавшими детьми они назвали «преувеличенной». Контроль за посещением пещерами они просили передать им.