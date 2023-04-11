Подмосковье 11 апреля 2023, 13:21 Преимущества расширения промышленной ипотеки назвали в Подмосковье

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Условия предоставления промышленной ипотеки расширили в России. Теперь ее можно будет оформить на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Реализация „Промышленной ипотеки“ позволяет обеспечить предприятия кредитами по ставке не более 5% годовых для создания новых или расширения существующих производств», — отметил заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

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Услуга позволит обеспечить российские промышленные предприятия современными производственными площадями, необходимыми для ускоренного запуска и реализации проектов в сфере промышленности. Получить льготные кредиты можно в пределах 500 миллионов рублей.

«В Московской области активно развивается формат промышленной недвижимости „Подмосковье индастриал“ — это полностью готовые промышленные боксы для размещения производственных предприятий. В таком формате в регионе уже работает три площадки, а еще пять находятся в стадии реализации», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что льготная ипотека обеспечит дополнительный инвестиционный интерес к этому формату. В 2023 году правительство РФ дополнительно выделило более миллиарда рублей на реализацию механизма промышленной ипотеки. Это позволит дополнительно выдать льготные кредиты в объеме не менее 45 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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