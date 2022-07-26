Преимущества нового подхода к госзакупкам назвали в Подмосковье

Новые требования будут предъявлять к госзакупкам. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь при приобретении бумаги, тротуарной плитки, бордюров и других товаров нужно будет указывать долю в них вторсырья.

Зампред комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов отметил, что такой подход позволит расширить рынок сбыта продукции с использованием вторсырья.

«Задача понятна — создать преференции экологически предпочтительным товарам, что является необходимым условием для минимизации негативного воздействия на окружающую среду», — сказал Орлов.

Минимальная доля вторсырья составит 3% с 2023 года и 5% — с 2024-го. Требования будут предъявлять к таким товарам, как туалетная бумага, тротуарная плитка, бордюры, ограждения, покрытия из резиновой крошки, мягкая кровля, контейнеры, урны для мусора и другие.

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