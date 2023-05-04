Подмосковье 04 мая 2023, 15:36 «Преемственность воспитания». Отец и сын из Ступина ушли добровольцами в зону СВО Отец и сын из Ступина ушли добровольцами в зону СВО Пресс-служба городского округа Ступино

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В сентябре прошлого года из Ступина в зону СВО отправился добровольцем один из жителей Ступина. Вслед за ним в ряды добровольцев записался и его сын, сообщили в министерстве территориальной политики Московской области.

Сейчас глава семьи приехал в родной округ в двухнедельный отпуск.

«Защищать родную страну по велению сердца — поступок, вызывающий гордость и большое уважение. Почетный статус добровольца стоит выше званий, а когда добровольцами уходят отец и сын — это говорит о преемственности патриотического воспитания», — заявила министр территориальной политики Подмосковья Елена Ковалева.

«На передовой у нас много трудностей, но весточки из дома и теплые слова от земляков не позволяют падать духом. Гуманитарная помощь спасает, посылки каждый раз ждем с нетерпением», — отметил военнослужащий.

Глава Ступина Сергей Мужальских вручил добровольцу памятные часы с символикой округа. Также участник СВО получил благодарственное письмо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе открылся Московский областной пункт отбора бойцов. Любой желающий из всех регионов России сможет обратиться туда в случае, если хочет и готов заключить контракт и отправиться в зону СВО.

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