Подмосковье 14 ноября 2022, 18:03 Предзимье началось в лесах Подмосковья

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В лесах Подмосковья началось так называемое предзимье — очень важная для всех животных и растений пора. Она не особенно насыщенная, достаточно спокойная, лес начинает готовиться к зиме. Многие звери подготавливаются к спячке.

В этом году предзимье для животных стало достаточно комфортным. В то же время, для деревьев такая пора всегда становится сложным испытанием. После того, как температура резко меняется с плюсовой на минусовую, в стволах могут появиться трещины, в которые попадают инфекции.

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Тем не менее, осень в этом году оказалась сухой и достаточно теплой, поэтому у деревьев была возможность сбросить листву и перейти в спящий режим.

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Одновременно с этим все больше сокращается световой день, он постоянно становится короче и короче. Поэтому для профилактики людям советуют как можно чаще гулять на природе именно днем. Только важно делать это тихо — животным может не понравиться шум, когда они уже засыпают.