Предзапись для непривитых жителей отменили в МФЦ Подмосковья

Жителям, не сделавшим прививку от коронавируса, с 23 августа больше не потребуется заранее записываться на прием в МФЦ. Но при желании посетители по-прежнему могут запланировать визит и получить услуги в удобное время.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, предварительно записаться на прием можно по телефону 122 или на портале госуслуг Подмосковья.

Возможность заранее запланировать визит в офис, записаться и получить услуги в удобное время сохраняется Максим Рымар.

Но безопасность под строгим контролем. Все клиенты офисов должны надевать маски, соблюдать социальную дистанцию, не приходить в МФЦ с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.

Записаться на прием можно через портал госуслуг региона — с помощью сервиса «Предзапись в МФЦ» на главной странице.

Полный список МФЦ Подмосковья и их сайты опубликовали на интерактивной карте.