18 апреля 2023, 11:46
Предварительные результаты школьной олимпиады по информатике огласили в Подмосковье
Предварительные результаты второго тура олимпиады школьников по информатике опубликовали в Подмосковье. Они доступны на сайте.
Как отметили в Минобразования, олимпиада помогает школьникам узнать свой уровень знаний и выявить свои слабые места для сдачи экзаменов.
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Апелляции будут принимать до 18 апреля по электронной почте olymp2022@informatics.ru.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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