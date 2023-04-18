Подмосковье 18 апреля 2023, 11:46 Предварительные результаты школьной олимпиады по информатике огласили в Подмосковье ОЦ "Взлёт"

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Предварительные результаты второго тура олимпиады школьников по информатике опубликовали в Подмосковье. Они доступны на сайте.

Как отметили в Минобразования, олимпиада помогает школьникам узнать свой уровень знаний и выявить свои слабые места для сдачи экзаменов.

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Апелляции будут принимать до 18 апреля по электронной почте olymp2022@informatics.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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