Подмосковье 13 марта 2023, 13:31 Предварительные результаты школьной олимпиады по экологии опубликовали в Подмосковье Фото

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Второй тур олимпиады школьников по экологии завершился. Предварительные результаты опубликовали в личных кабинетах участников, рассказали в Минобразования региона.

«Появились предварительные результаты II тура олимпиады по экологии в личных кабинетах участников на Школьном портале Московской области»,- сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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Как отметили в ведомстве, олимпиада дает возможность участникам узнать свой уровень знаний и понять, какой раздел дисциплины требует более углубленного изучения для успешной сдачи ЕГЭ.

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Отзывы и критерии оценки олимпиады доступны по ссылке. Апелляции будут принимать 13 и 14 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первую школу в ЖК «Митино парк» в Красногорске откроют осенью. Внутри разместят актовый и спортивный залы, помещения для кружков и секций, библиотеку, столовую, учебные классы, группы продленного дня.

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