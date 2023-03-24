Подмосковье 24 марта 2023, 10:45 Предварительные результаты олимпиады школьников по русскому языку появились в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования МО

Читать 360tv в

Предварительные результаты второго тура всероссийской олимпиады школьников по русскому языку опубликовали в Подмосковье. Они доступны в личном кабинете участников.

Как рассказали в Минобразования региона, задания олимпиады были направлены на проверку знаний школьной программы. Конкурс дает возможность участникам оценить свой уровень и понять, в каких местах есть пробелы.

Реклама

Ответы и критерии оценивания доступны по ссылке. Апелляции будут принимать с 24 марта.

Реклама

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».