Подмосковье 05 апреля 2023, 11:37 Предварительные результаты олимпиады по математике среди школьников опубликовали в Подмосковье ОЦ "Взлёт"

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Минобразования Подмосковья опубликовало предварительные результаты второго тура олимпиады школьников по математике. С результатами участники могут ознакомиться на Школьном портале Московской области.

«Рассмотрение апелляционных заявлений состоится 7 апреля. Задания были ориентированы на проверку знания материала школьной программы», — отметили в ведомстве.

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Апелляции принимаются с 5 апреля до 23:59 6 апреля. Ответы и критерии оценивания можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковный физтех-лицей имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Школьники завоевали шесть медалей и в очередной раз подтвердили звание одной из лучших школ России.

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