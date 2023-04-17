17 апреля 2023, 14:37
Предварительные результаты олимпиады по литературе опубликовали в Подмосковье
Предварительные результаты второго тура олимпиады по литературе опубликовали в Подмосковье. Их опубликовали на школьном портале области.
Как рассказали в Минобразовании региона, задания были ориентированы на проверку знаний школьной программы.
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«Благодаря олимпиаде ребята смогут узнать свой уровень знаний и понять, где есть проблемы, а также подготовиться к сдаче экзаменов, в том числе и к ЕГЭ», — добавили в ведомстве.
Ответы и критерии оценки доступны по ссылке.
Апелляции будут принимать 17 и 18 апреля.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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