Подмосковье 17 апреля 2023, 14:37 Предварительные результаты олимпиады по литературе опубликовали в Подмосковье ОЦ "Взлёт"

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Предварительные результаты второго тура олимпиады по литературе опубликовали в Подмосковье. Их опубликовали на школьном портале области.

Как рассказали в Минобразовании региона, задания были ориентированы на проверку знаний школьной программы.

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«Благодаря олимпиаде ребята смогут узнать свой уровень знаний и понять, где есть проблемы, а также подготовиться к сдаче экзаменов, в том числе и к ЕГЭ», — добавили в ведомстве.

Ответы и критерии оценки доступны по ссылке.

Апелляции будут принимать 17 и 18 апреля.

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