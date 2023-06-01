Подмосковье 01 июня 2023, 14:52 Предварительные итоги всероссийского голосования по благоустройству подвели в Подмосковье Фото: Министерство благоустройства Московской области / Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Накануне завершилось всероссийское онлайн-голосование за объекты городской среды. В Московской области подвели промежуточные итоги, сообщили в региональном министерстве благоустройства.

«По предварительным данным, рекордное количество жителей Московской области приняли участие в третьем всероссийском голосовании за объекты благоустройства — более 740 тысяч человек. Это самый высокий результат за все три года проведения голосования», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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В этом году местные жители выбирали из 248 территорий в 56 городских округах. Итоги голосования подведут ориентировочно 5 июня.

«В данном случае жители сами решали, где и какие объекты будут благоустроены. И здесь наши верные помощники — волонтеры Подмосковья. Для участия в этом проекте откликнулись более двух тысяч добровольцев», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Ребята работали на площадях, в парках, торговых центрах, вокзалах, общественных местах. С их помощью в голосовании поучаствовали почти 200 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч жителей региона прошли местный опрос по благоустройству.

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