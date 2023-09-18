Подмосковье 18 сентября 2023, 12:45 Предварительные итоги государственной кадастровой оценки опубликовали в Подмосковье МИО МО

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В Московской области подвели предварительные итоги кадастровой оценки. Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«В Подмосковье завершено определение кадастровой стоимости 9,5 миллиона зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест. Но это только предварительные итоги, с которыми жители региона могут ознакомиться на сайтах Фонда данных Росреестра и Центра кадастровой оценки Московской области и подать замечания», — рассказала Адигамова.

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Окончательные итоги подведут до 1 декабря этого года. Замечания предоставляют в течение 30 дней со дня опубликования и до 12 октября 2023 года.

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