Подмосковье 03 апреля 2023, 15:17 Предварительную проверку техпланов для кадастрового учета объектов запустили в Подмосковье Минжилполитики МО

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В Московской области стартовал проект по предварительной проверке технических планов для кадастрового учета многоквартирных домов, социально-значимых объектов и инвестиционных проектов. Здания осмотрят до выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщили в министерстве жилищной политики региона.

Срок рассмотрения технических планов не превысит трех рабочих дней. В министерство уже подали 41 заявление. В итоге предварительную проверку прошли два паркинга, два детских сада и 37 многоквартирных домов.

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После нее в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о двух паркингах в Красногорске, детском саду в Домодедове, 25 многоквартирных домах в Красногорске, Наро-Фоминске, Одинцове, Балашихе, Ленинском округе, Домодедове, Подольске, Люберцах, Дмитрове, Лосино-Петровском, Лобне и Сергиевом Посаде. Площадь новостроек составляет 670 тысяч квадратных метров, в них находятся более шести тысяч квартир.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сейчас В Московской области строят 37 школ.

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