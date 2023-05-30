30 мая 2023, 12:51
Предварительное голосование за кандидатов для участия в выборах от «Единой России» завершилось в Подмосковье
Более 70 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на осенние выборы. Процедура прошла в цифровом формате.
«Сегодня мы вновь убедились, что жители Московской области заинтересованы в процедуре предварительного голосования. Голоса за кандидатов отдали свыше 73 тысяч человек», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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Для того, чтобы поддержать кандидатов, жителям достаточно было авторизоваться через портал «Госуслуги». Процедура прошла в электронном формате на сайте PG.ER.RU в период с 22 по 28 мая.
Предварительные голосования провели в Богородском, Егорьевском, Павлово-Посадском, Лосино-Петровском, Талдомском городских округах. Своих кандидатов выбрали также в Красногорске, Можайске, Истре, Черноголовке и Лобне.
Для участия в осенних выборах партия «Единая Россия» представила своих участников, сторонников и самовыдвиженцев. В их числе — участники СВО.
Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с отчетом перед жителями в начале июня.
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