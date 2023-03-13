Подмосковье 13 марта 2023, 09:51 Предварительная запись на проект для предпринимателей «Программа наставничества» стартовала в Подмосковье

Читать 360tv в

Предварительная запись на проект для начинающих предпринимателей и самозанятых «Программа наставничества» стартовала в Подмосковье. На ней владельцам бизнеса расскажут о разработке финансовой модели, проверки гипотез, продвижении товаров и услуг и многом другом.

«Программа наставничества» продлится восемь недель. Участники получат знания и навыки, важные для развития своего дела. Их будут сопровождать опытные предприниматели, которые поделятся опытом. Записаться на проект можно по ссылке.

Реклама

Программу проводят в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».