13 марта 2023, 09:51
Предварительная запись на проект для предпринимателей «Программа наставничества» стартовала в Подмосковье
Предварительная запись на проект для начинающих предпринимателей и самозанятых «Программа наставничества» стартовала в Подмосковье. На ней владельцам бизнеса расскажут о разработке финансовой модели, проверки гипотез, продвижении товаров и услуг и многом другом.
«Программа наставничества» продлится восемь недель. Участники получат знания и навыки, важные для развития своего дела. Их будут сопровождать опытные предприниматели, которые поделятся опытом. Записаться на проект можно по ссылке.
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Программу проводят в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поддержка предпринимателей в Московской области
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