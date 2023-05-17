Подмосковье 17 мая 2023, 11:31 Предупреждающие знаки для велосипедистов установили на 80 пешеходных переходах в Подмосковье

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Таблички с правилами безопасного перехода проезжей части установили в Подмосковье для велосипедистов и самокатчиков. Они появились в 80 местах в восьми округах региона.

Как рассказал глава Минтранса Алексей Гержик, таблички помогут снизить вероятность ДТП. Они призывают любителей велосипедов и самокатов пересекать проезжую часть по переходу спешившись, ведя транспорт рядом с собой.

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«Все локации находятся вблизи железнодорожных платформ МЦД, станций метро, а также рядом с местами общественного притяжения: городскими парками, скверами, набережными. Инициатором проекта выступил оператор подмосковной системы контроля БДД „МВС Груп“», — сказал он.

Информирующие знаки появились в Балашихе, Люберцах, Реутове, Мытищах, Королеве, Долгопрудном, Химках и Красногорске. Директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский добавил, что из-за появления на дорогах велосипедистов и самокатчиков в теплый сезон водителям нужно быть внимательней и осторожней.

«Особенно приятно отметить, что таблички уже в процессе монтажа привлекали внимание общественности и побуждали спешиваться на переходах. Многие родители, увидев их, объясняли свои детям необходимость соблюдать это, казалось бы, простое правило», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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