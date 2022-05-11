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    11 мая 2022, 19:52

    Представленный Воробьевым план новой экономики Подмосковья дополнили поддержкой туротрасли

    План новой экономики Подмосковья дополнили поддержкой туротрасли

    Анатолий Минкин

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на заседании правительства новый план развития экономики региона в новых условиях. Он отметил, что речь в данном случае идет о поддержке бизнеса, сохранении и создании новых рабочих мест для жителей.

    Одним из пунктов представленного документа стало развитие туристической отрасли Подмосковья, сообщило Министерство экономики и финансов региона.

    На сегодняшний день в Московской области работает 900 отелей, а по количеству приезжающих гостей регион занимает первые места.

    Для сохранения туристической привлекательности в ближайшее время в Московской области примут закон о предоставлении в аренду земельных участков для компаний, готовых реализовать инвестиционные проекты в области туризма.

    В частности, для размещения глемпингов. Это вид отдыха на природе с полноценным отельным обслуживанием. Для привлечения инвесторов в этот вид туризма процедуру предоставления временного разрешения для установки глемпинга упростят.

    В этом году в Подмосковье появится еще шесть новых глемпингов, а пять уже работающих увеличат количество мест для размещения гостей.