Представленный Воробьевым план новой экономики Подмосковья дополнили поддержкой туротрасли
План новой экономики Подмосковья дополнили поддержкой туротрасли
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на заседании правительства новый план развития экономики региона в новых условиях. Он отметил, что речь в данном случае идет о поддержке бизнеса, сохранении и создании новых рабочих мест для жителей.
Одним из пунктов представленного документа стало развитие туристической отрасли Подмосковья, сообщило Министерство экономики и финансов региона.
На сегодняшний день в Московской области работает 900 отелей, а по количеству приезжающих гостей регион занимает первые места.
Для сохранения туристической привлекательности в ближайшее время в Московской области примут закон о предоставлении в аренду земельных участков для компаний, готовых реализовать инвестиционные проекты в области туризма.
В частности, для размещения глемпингов. Это вид отдыха на природе с полноценным отельным обслуживанием. Для привлечения инвесторов в этот вид туризма процедуру предоставления временного разрешения для установки глемпинга упростят.
В этом году в Подмосковье появится еще шесть новых глемпингов, а пять уже работающих увеличат количество мест для размещения гостей.