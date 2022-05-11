Представленный Воробьевым план новой экономики Подмосковья дополнили поддержкой туротрасли

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на заседании правительства новый план развития экономики региона в новых условиях. Он отметил, что речь в данном случае идет о поддержке бизнеса, сохранении и создании новых рабочих мест для жителей.

Одним из пунктов представленного документа стало развитие туристической отрасли Подмосковья, сообщило Министерство экономики и финансов региона.

На сегодняшний день в Московской области работает 900 отелей, а по количеству приезжающих гостей регион занимает первые места.

Для сохранения туристической привлекательности в ближайшее время в Московской области примут закон о предоставлении в аренду земельных участков для компаний, готовых реализовать инвестиционные проекты в области туризма.

В частности, для размещения глемпингов. Это вид отдыха на природе с полноценным отельным обслуживанием. Для привлечения инвесторов в этот вид туризма процедуру предоставления временного разрешения для установки глемпинга упростят.

В этом году в Подмосковье появится еще шесть новых глемпингов, а пять уже работающих увеличат количество мест для размещения гостей.