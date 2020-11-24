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    24 ноября 2020, 20:10

    Представленный президенту бизнес-акселератор для инвалидов запустят в Подмосковье

    Редакция сайта 360°

    Платформу по обучению запуска собственного бизнеса для людей с ограниченными возможностями запустят в Московской области. Автором идеи стала студентка МГУ Диана Цыганкова. Она представила свой проект президенту России Владимиру Путину.

    Российский лидер отметил, что этот проект будет интересен не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и самозанятым.

    Платформу разместят в интернете, это будет набор видеоуроков и заданий, по которым многие смогут запустить свое дело.

    Документ о сотрудничестве по реализации этой платформы подписали министр инвестиции и промышленности и науки Московской области и автор идеи.

    «Надеюсь, что в Московской области проект акселератора для молодежи с ограниченными возможностями здоровья будет реализован с максимальной эффективностью, что позволит успешно тиражировать его по всей России», — отметила после подписания соглашения Диана Цыганкова.

    Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что в регионе активно вовлекают молодежь в бизнес. Уже несколько лет для школьников проводятся образовательные бизнес-проекты.

    «Проект Дианы Цыганковой имеет узкую направленность — он рассчитан на молодежь с ОВЗ. Задача этого проекта — дать этим ребятам такие же возможности, как и у сверстников», — рассказала она.

    Проект акселератора представили Владимиру Путину во время проведения форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» 13 ноября.