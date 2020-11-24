Представленный президенту бизнес-акселератор для инвалидов запустят в Подмосковье

Платформу по обучению запуска собственного бизнеса для людей с ограниченными возможностями запустят в Московской области. Автором идеи стала студентка МГУ Диана Цыганкова. Она представила свой проект президенту России Владимиру Путину.

Российский лидер отметил, что этот проект будет интересен не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и самозанятым.

Платформу разместят в интернете, это будет набор видеоуроков и заданий, по которым многие смогут запустить свое дело.

Документ о сотрудничестве по реализации этой платформы подписали министр инвестиции и промышленности и науки Московской области и автор идеи.

«Надеюсь, что в Московской области проект акселератора для молодежи с ограниченными возможностями здоровья будет реализован с максимальной эффективностью, что позволит успешно тиражировать его по всей России», — отметила после подписания соглашения Диана Цыганкова.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что в регионе активно вовлекают молодежь в бизнес. Уже несколько лет для школьников проводятся образовательные бизнес-проекты.

«Проект Дианы Цыганковой имеет узкую направленность — он рассчитан на молодежь с ОВЗ. Задача этого проекта — дать этим ребятам такие же возможности, как и у сверстников», — рассказала она.

Проект акселератора представили Владимиру Путину во время проведения форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» 13 ноября.