Представители туриндустрии Подмосковья обсудили развитие сферы в условиях санкций

Крупнейшие представители туриндустрии Подмосковья обсудили перспективы развития туризма в условиях усиления экономических санкций. Встреча, организованная Министерством туризма Московской области, прошла в парк-отеле «Русский» в Серпухове 27 марта.

Источник фото: телеканал «360»

Министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко в приветственной речи призвал участников обсудить риски и сосредоточиться на возможностях, которые сейчас дает рынок.

О том, как презентовать отдых в Московской области и в России, рассказали представители крупнейших агрегаторов, туроператоров, рестораторов и отельеров.

Представитель Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов поведал о каналах привлечения туристов. Светлана Обоянская из турагентства «ОСА Тур» поделилась опытом взаимодействия отелей с турагентствами. Туроператора «Магазина путешествий» Елена Косякова рассказала, как в условиях ограничений развивать экскурсионный туризм.

Источник фото: телеканал «360»

Также с докладами выступили:

Дарья Кочеткова, «B2B.Ostrovok», Юрий Вьюшин, «Яндекс. Путешествия» Михаил Вислин, «Турмашина» («Возможности крупных агрегаторов туристических услуг для бизнеса»).

Людмила Фролова, проект Gid.expert; («Откуда брать лиды? Отельеры и рестораторы: партнерская программа маркетплейсов, как дополнительный источник дохода, на примере gid.expert»).

Семен Жильцов, «Союз частных музеев и коллекционеров», («Формирование рекомендованного реестра частных музеев для туроператоров. Карта туристического потенциала. База данных для рекламных туров»).

Евгений Лезин, «ПАК Телеметриум», («Сервис и возможности ПАК Телеметриум. Формирование портрета аудитории и получение возможностей настраивать контекстную рекламу на выделенные сегменты»).

Отдельное внимание уделили региональному туризму. Подмосковье — одна из главных туристических точек притяжения в стране, где есть локации и история, интересные людям со всего мира. Совместные усилия представителей туриндустрии помогут открыть новые возможности и привлечь в регион еще больше туристов, несмотря на санкции.

Источник фото: телеканал «360»

Успешную модель востребованного туристического объекта рассмотрели на примере парк-отеля «Русский», расположенного на пересечении трех регионов. Отель предлагает гостям обширную экскурсионную программу, большой выбор национальных культурных развлечений, семейного активного отдыха — и постоянно расширяет спектр услуг, поддерживая высокий уровень конкурентности.

Подводя итоги встречи, Алексей Шимко подчеркнул, что туристический бизнес требует особого внимания сейчас, когда меняются условия рынка и продвижения турпродуктов.

«Перед туристической индустрией стоит серьезный вызов, предполагающий решение ряда важных вопросов. В их числе — повышение интереса к внутреннему туризму, восстановление логистики, продажи и бронирования, вопросы конкуренции», — заметил министр по туризму.

По его словам, встреча стала хорошей возможностью рассказать коллегам, как поступать и подготовиться к сезону, «чтобы и жители, и туристы, и специалисты были довольны».