Подмосковье 03 мая 2023, 01:26 Представители ЦППК рассказали студентам колледжей о наборе кадров ОА"Центральная ППК"

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Гендиректор ЦППК Иван Конев и директор по правовым и кадровым вопросам Анастасия Ларина рассказали студентам колледжей о своей работе и наборе кадров. Об этом сообщили в минтрансе Подмосковья со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.

Будущим специалистам также показали учебный центр на базе депо «Перерва». На встречу приехали и руководители колледжей и техникумов из Брянска, Орла, Смоленска и других городов.

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«Сегодня в ЦППК работает 9,5 тысячи специалистов, большая часть которых непосредственно взаимодействует с людьми. У нас машинисты и их помощники получают самую высокую зарплату по рынку — это сложная и ответственная профессия, которая пользуется уважением наряду с пилотами самолетов», — заявил Конев.

Сейчас в компании в преддверии запуска МЦД-3 и МЦД-4 набирают новых сотрудников.

«Наиболее востребованные кадры — это машинисты, помощники машинистов, билетные кассиры и в целом работники пассажирского комплекса», — рассказала Ларина.

В учебном центре гостям презентовали методические комплексы и продемонстрировали процесс технической учебы.

С 2018 года ЦППК сотрудничает с колледжем Московского транспорта и Наро-Фоминского техникума. Сейчас у компании есть договоренности с 15 сузами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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