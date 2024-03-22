Подмосковье 22 марта 2024, 20:50 Представители трех подмосковных трудовых династий получили грамоты за работу в сфере ЖКХ Источник фото: Лилия Халимова

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Представители трех трудовых династий получили почетные грамоты министерства ЖКХ и благодарности от губернатора Подмосковья и Московской областной думы. Общий трудовой стаж работы семей в сфере жилищно-коммунального хозяйства превышает 300 лет.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики Евгения Хромушина, сотни сотрудников ЖКХ Подмосковья проводят кропотливую восстановительную работу на новых территориях — от Авдеевки, Лисичанска и Макеевки до Мариуполя.

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Благодарность получили представители рабочих династий Киселевых, Уваровых и Суворовых.

Работники ЖКХ, сотрудники аварийных бригад, руководители самых разных организаций качественно и своевременно снабжают теплом и водой жителей области.

«Руки специалистов — главная гордость системы ЖКХ», — подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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