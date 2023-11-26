Подмосковье 26 ноября 2023, 13:29 Представители сборной России провели мастер-класс по самбо в Реутове Телеканал «360»

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Российский спортивный проект «Zа самбо» продолжают реализовывать в Реутове. Так, в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Владимира Невзорова прошел мастер-класс от членов сборной команды России по самбо. Организаторами мероприятия выступили представители «Единой России».

Член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Антон Ермаков подчеркнул, что физическая культура играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Физические нагрузки помогают организовать досуг с пользой для здоровья.

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«В этом проявляется ценность физической культуры для личности и общества в целом, ее образовательное, воспитательное, оздоровительное и общекультурное значение», — указал Антон Ермаков.

Представители партии продолжают прикладывать все усилия, чтобы занятия национальным видом спорта были доступны для каждого. В рамках проекта по всей территории страны открываются залы и секции для занятий.

«Тогда еще не было столь замечательного зала и приходилось тренироваться на переоборудованной квартире, где в любом случае взращивали чемпионов. Через некоторое время построили этот зал, и буквально в этот же год из нашей группы сразу же двое призеров России выросли. В настоящий момент этот зал ежегодно приносит от трех до пяти призеров мира и Европы», — рассказал мастер спорта Вадим Дедов.

Отметим, что цель проекта «Zа самбо» — развитие и популяризация единоборства как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области продолжается строительство новых спортивных объектов.

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