Подмосковье 12 декабря 2023, 17:18 Представители Раменского колледжа побывали на студии телеканала «360» Министерство образования Московской области

Читать 360tv в

Руководитель центра компетенций «Промышленные и инженерные технологии» Раменского колледжа Владислав Гудков и студент четвертого курса Никита Мылкин посетили студию телеканала «360». Они поучаствовали в программе «Интервью 360», сообщили в министерстве образования Московской области.

«В рамках встречи обсуждались актуальные вопросы, связанные с результатами финала чемпионата по профессиональному мастерству „Профессионалы“, подготовкой специалистов для предприятий и вовлечением школьников и студентов в чемпионатное движение», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Гудков рассказал о важности подобных мероприятий для для повышения профессионализма и престижа рабочих профессий. Мылкин как победитель финала чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек», рассказал об опыте участия в них.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».