Представители подмосковного БТИ встретились с дачниками одного из крупнейших СНТ региона

«НОСТ Природа» — самое большое СНТ в Дмитровском округе и одно из крупнейших в регионе. Товарищество объединяет почти две тысячи земельных участков, и многие из них неправильно оформлены. О том, как дачникам исправить ситуацию, рассказала генеральный директор Московского областного БТИ Елена Казимир.

Общая площадь СНТ составляет порядка 260 гектаров. Здесь выявлены множественные пересечения границ земельных участков и ряд других реестровых ошибок. Обсуждение этих проблем стало основной темой встречи, на которую пришли около 30 садоводов. Елена Казимир предложила им воспользоваться новой услугой Московского областного БТИ «Комплексные кадастровые работы».

«СНТ „НОСТ Природа“, к сожалению, имеет множественные пересечения границ земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости. Поясню сразу — это реестровая ошибка, которую можно и нужно исправить», — объяснила она.

Комплексные кадастровые работы — это новая услуга, которая позволяет жителям обойтись всего одной процедурой для внесения сведений в ЕГРН сразу по целому массиву земельных участков с расположенными на них домами, банями и другими постройками. Замеры выполняются одновременно в отношении всех зданий, сооружений, земельных участков, расположенных в границах одной территории или кадастрового квартала. Услуга значительно снижает бюрократическую нагрузку на жителей, а также исключает судебные разбирательства между соседями.

Стоимость услуги составляет порядка 12 тысяч рублей вместо 40 тысяч за проведение стандартных кадастровых работ. Подробности можно узнать на официальном сайте mobti.ru, в офисах МОБТИ, а также по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88.

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