Подмосковье 22 мая 2023, 22:18 Представители Подмосковья завоевали 50 медалей на Всероссийском турнире по спортивному ориентированию Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

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Представители Московской области выиграли 17 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых наград на региональном этапе всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут» в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Мероприятие состоялось 21 мая в парке «Скитские пруды».

В соревнованиях приняли участие 479 спортсменов из разных регионов России. За победу боролись представители 20 возрастных групп от 10 до 55 лет.

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Высокие результаты показали спортсмены из Лыткарина, Химок, Ногинска, Мытищ, Фрязина, Балашихи, Королева, Раменского, Дмитрова и Сергиево-Посада.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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