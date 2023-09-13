Подмосковье 13 сентября 2023, 23:56 Представители Подмосковья заняли третье место в общекомандном зачете первенства России по спортивному метанию ножа Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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На прошедшем первенстве России по спортивному метанию ножа команда Подмосковья до 18 лет и сборная региона старше 18 лет заняли третье место в общекомандном зачете. Соревнования проходили в столице с 6 по 8 сентября, за победу боролись около 300 участников из 50 регионов России.

Как отметили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, среди девушек до 15 лет на дистанции пять метров второе место заняла спортсменка из Подмосковья Александра Колесникова. Аналогичного результата добилась жительница Пушкино Варвара Солдаткина среди участниц до 17 лет в метании ножа на три метра.

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Также в ведомстве добавили, что спортсменка из Пушкино выполнила на турнире норматив на мастера спорта России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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