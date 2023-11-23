Подмосковье 23 ноября 2023, 20:03 Представители Подмосковья удостоились наград премии «Экология — дело каждого» Пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

Читать 360tv в

Итоги III сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» огласили в Москве. Гран-при премию получил Андрей Филимонов из Одинцово, представив экологический проект «Чистое тепло».

Всего для участия в конкурсе поступило более 80 тысяч заявок. Это в 14,5 раза больше, чем подали в первом сезоне премии. География проекта охватила пять континентов — работы на конкурс пришли из 70 стран мира.

Реклама

Победитель Андрей Филимонов трудился над своим проектом «Чистое тепло» под руководством инженеров из инновационного центра «Сколково». Его работа предназначена для снижения негативного воздействия предприятий на окружающую среду.

Пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

Также награду получила Эмилия Гимаева за работу «Я решаю проблемы вместе с „Доброделом“» в номинации «Экоблогер». Второе место в номинации «Экопроект» завоевал Родион Муцольгов из Реутова за изобретение устройства, которое обучает врановых сбору мусора и его сортировке при помощи нейросети.

Кроме того, второе место в номинации «Экомир» заняла Милана Тимошенко из Чигасово Московской области. Она организовала забег по территории национального парка «Плещеево озеро» в Ярославской области, а после него вместе с участниками присоединилась к сотрудникам парка для проведения работ по благоустройству.

Пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

Еще одно второе место в номинации «ESG-поколение» досталось Константину Веселову из города Королев за ролик «Наш лес», а серебряную медаль в номинации «Экомультфильм» получил Егор Графов из города Мытищи за анимацию «Экологические истории».

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркнула, что в этом году проект подарил новые имена и талантливые проекты в защиту природы.

«Вы помогаете воплотить нашу общую мечту — жить в гармонии с природой, в благополучной и безопасной среде», — отметила Светлана Радионова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании новых и модернизации старых парков в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».