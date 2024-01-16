Подмосковье 16 января 2024, 18:32 Представители Подмосковья стали призерами муниципальной премии «Служение» Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления

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Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручил награды премии «Служение» в различных номинациях. Представители Московской области оказались в числе победителей.

Глава Раменского городского округа Николай Ханин удостоился третьего места в номинации «Прямой разговор — доверие к власти». Награду вручали за выстраивание эффективной коммуникации и обратной связи с населением.

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Еще одно призовое место заняла начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области Нина Пастушенко. Она участвовала в номинации «Инициатива каждого — общий успех», где отмечаются проекты, реализованные совместно с местными жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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