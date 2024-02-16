Подмосковье 16 февраля 2024, 20:34 Представители Подмосковья примут участие в показах чемпионата «АртМастерс Регионы» 17 февраля Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Первый предфинальный показ конкурсной работы команды ЦФО в рамках масштабного проекта для молодых специалистов кино- и медиаиндустрии пройдет 17 февраля. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В сборную команду от ЦФО вошли представители продюсерского центра «Горад» и государственного автономного учреждения культуры Московской области креативного бюро «Регион» — регионального оператора проекта.

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На финальном этапе чемпионата команда занимается разработкой концепции короткометражного фильма, а также его съемкой и монтажом. На данный момент финалисты завершают свои проекты и готовят фильмы к предфинальным показам, которые будут проводиться в каждом федеральном округе.

Проект реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и направлен на поиск и поддержку молодых специалистов в сфере бэкстейдж-профессий киноиндустрии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий.

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