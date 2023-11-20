Подмосковье 20 ноября 2023, 13:37 Представители Подмосковья примут участие в молодежных Арктических Дельфийских играх Министерство культуры и туризма Моковской области

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Молодежные Арктические Дельфийские игры проведут в Сыктывкаре с 20 по 24 ноября. Для участия в соревнованиях соберутся более 600 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет, включая представителей Московской области.

Состязания проведут по 10 академическим, народным и современным номинациям, с учетом особенностей самобытной и богатой культуры арктического региона. По результатам Игр члены жюри выберут лучших участников и вручат им 28 комплектов медалей. Соревнования пройдут во второй раз.

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Команда из 12 человек, включая студентов колледжей, преподавателей и концертмейстеров, представит Московскую область на Играх. Их выступления пройдут в четырех номинациях: «Скрипка», «Народные инструменты», «Художественные ремесла» и «Кулинарное искусство».

Напомним, что на первых молодежных Арктических Дельфийских играх, которые состоялись в 2022 году, команде из Московской области удалось завоевать три медали — золото, серебро и бронзу — в разных номинациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Московской области. Он подчеркнул, что там проходят обучение дети, которые показали высокие результаты на олимпиадах и конкурсах.

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