Подмосковье 15 августа 2023, 22:59 Представители Подмосковья одержали победу в 3 номинациях всероссийского проекта «Мир возможностей» Пресс-служба министерства образования Московской области

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В Подмосковье состоялась церемония награждения победителей всероссийского проекта от партии «Единая Россия» — «Мир возможностей». В этом году на счету Московской области три победы в федеральном конкурсном этапе.

Как сообщили в Министерстве образования региона, первые места заняли школьницы из Наро-Фоминска и Каширы, а также директор детского сада № 15 городского округа Балашиха Татьяна Кулебакина. Представительницы Подмосковья отличились в номинациях «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Здоровое питание в школе и дома» и «Ценности будущего в традициях народной культуры».

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Также в ведомстве добавили, что кроме грамот и благодарственных писем, ученицам вручили сертификаты на 10 смену в лагерь «Артек».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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